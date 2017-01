article

HARDERWIJK - Het valt nog niet mee om met een rolstoel stoepen en hellingen te trotseren. Daarom biedt het Rode Kruis een rolstoeltraining aan voor vrijwillige duwers en mantelzorgers. De cursus begint met uitleg over de rolstoel, omgangsvormen als begeleider en praktische tips en uitleg over het rijden met de rolstoel. Daarna gaan de cursisten in groepjes van drie op pad.

Rode Kruis biedt rolstoeltraining aan

