'Roer moet om bij het Dolfinarium'

HARDERWIJK - Het Dolfinarium in Harderwijk kampt met dalende bezoekcijfers. Volgens experts is dat vooral te wijten aan achterblijvende investeringen en gebrek aan vernieuwing.

Terwijl concurrenten nieuwe attracties uit de grond stampen, beperkt het zeezoogdierenpark zich tot groot onderhoud. En dat is simpelweg onvoldoende, zegt Goof Lukken, docent Toerisme en Recreatie aan de hogeschool in Breda en trendwatcher van vrijetijdskennis.nl.

Voor het Dolfinarium was 2016 geen al te best jaar. Ondanks diverse kortingsacties ontving het zeezoogdierenpark bijna 60.000 minder bezoekers dan in 2015; een daling van 9 procent.

Jaren tachtig

Wessel Wit van pretparkwebsite Looopings onderschrijft de woorden van Lukken. "Kijk naar dierenparken als Wildlands in Emmen en Burgers' Zoo in Arnhem: daar zijn de afgelopen jaren prachtige natuurgebieden uit de grond gestampt. Het Dolfinarium heeft nog steeds dezelfde circusachtige shows als in de jaren tachtig. Never change a winning team, dachten ze in Harderwijk, maar dit team is al jaren niet meer winning."

De concurrentie heeft het Dolfinarium op achterstand gezet, vindt ook recreatiedeskundige Hans van Leeuwen van Pleisureworld. "Het park is nog steeds gebaseerd op het verhaal van de dolfijn en nog enkele andere minder bekende dieren. Dat is te eenzijdig."

Het Dolfinarium kan een zonnige toekomst hebben, maar dan moet het roer volgens de experts wel om