SOS Dolfijn mogelijk in zee met Zeehondencentrum Pieterburen

HARDERWIJK/ PIETERBUREN - SOS Dolfijn verhuist mogelijk naar Zeehondencentrum Pieterburen. Beide organisaties zijn enthousiast over een eventuele samenwerking. Wat de verhuizing op dit moment vooral in de weg staat, is het financiële plaatje. "Er is meer geld nodig. Veel meer", zegt Folchert van Dijken, bestuurslid van stichting SOS Dolfijn.

Vorige maand heeft SOS Dolfijn afscheid genomen van het Dolfinarium in Harderwijk. De stichting had daar een eigen opvangcentrum, waar gestrande walvisachtigen - voornamelijk bruinvissen - werden ondergebracht en opgelapt. Maar op 1 januari is er dus een punt gezet achter deze jarenlange samenwerking. Het gevolg is dat SOS Dolfijn op dit moment niet over een plek beschikt waar zij gestrande dieren kan opvangen.

De hoop is nu dus gevestigd op verhuizing naar het zeehondencentrum in het Groningse Pieterburen. "Binnen zes maanden hopen we duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van het plan", weet Van Dijken. De komende periode wordt er onderzocht wat er allemaal nodig is om de verhuizing mogelijk te maken. Heeft SOS Dolfijn bijvoorbeeld genoeg aan de bestaande faciliteiten in Pieterburen, of moet er een compleet nieuw opvangcentrum uit de grond worden gestampt? "Op dat soort vragen moet een antwoord worden gevonden."

Nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel geld er nodig is om de verhuizing rond te krijgen. Concrete bedragen kan SOS Dolfijn op dit moment dan ook nog niet noemen. "Maar het staat wel vast dat we er nog lang niet zijn", zegt Van Dijken. "We zijn dan ook druk op zoek naar nieuwe sponsors."