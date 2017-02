article

HARDERWIJK - Het zoekgeraakte 6-jarige jongetje in Harderwijk is weer thuis. Sinds half 2 werd het jochie vermist vanaf het Marsdiep. Toen het jongetje na uren nog niet gevonden was, werd Burgernet ingeschakeld. Kort na de Burgernetoproep van 17.45 uur liet de politie al weten dat het jongetje in goede gezondheid was aangetroffen.

Vermiste 6-jarig jongetje weer veilig thuis in Harderwijk

Harderwijk