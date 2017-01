Video | Geen treinen door sloop oude spoorwegovergang Harderwijk

HARDERWIJK - Er rijden dit weekeinde geen intercitytreinen tussen Zwolle en Amersfoort omdat bij Harderwijk een oude spoorwegovergang op de Stationslaan wordt verwijderd.

Die is overbodig, omdat er eind vorig jaar een nieuwe spoorwegtunnel is geopend. Rond de plek waar de overgang was wordt een parkje aangelegd. Zaterdagochtend zijn de betonnen platen onder de spoorbaan verwijderd. Alles was nog aanwezig; seinen, lichten, de alarmbellen.



Reizigers worden zaterdag en zondag tussen 't Harde en Putten met bussen vervoerd. Bij Harderwijk zet de NS ook extra bussen in. Het treinstation is redelijk verlaten.