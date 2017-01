Video | Workshop glas in lood laat besef van arbeidsintensief werkje groeien

HARDERWIJK - Met gevoel voor precisie duwen de handen van Anoek Stoetman (21) uit Zeewolde een gekleurde, nauwkeurig uitgesneden glasscherf op zijn plaats in het lood. In het net geopende Glas in lood Huis aan de Vischmarkt in Harderwijk krijgt ze privéles van haar oom Johan de Haan (52).

Normaliter staan er bij Johan zo'n zes tot acht personen om de werktafel in het pand. Voorheen gaf hij workshops glas in lood in de winkel Eef & Co in de Hondegatstraat waar zijn zus 'kwaliteit van vroeger' verkoopt. ,,De winkel bleek al snel te klein. De belasting van de workshops was er te groot. Al bij de opening een jaar geleden knalde het uit zijn voegen. In de winkel was het glas in lood een baby, hier wordt het een mens."

Kozijnen

Het hoekpand op de Vischmarkt kenmerkt zich door de kozijnen in art nouveau-stijl. ,,Iedereen kent het van de lelijke buitenkant, zoals veel mensen vinden", zegt de glaszetter. "Ik zie er een kans in om de ronde vormen op te vullen met verschillende kleuren glas. Dan kunnen de deelnemers aan de workshop makkelijker een keuze maken voor de kleur."

Zijn nicht Anoek puzzelt ondertussen door met de glasscherven. Haar handen gesierd met enkele pleisters. Een sneetje is zo opgelopen. ,,Maar het valt mee hoor", haast De Haan zich te zeggen. ,,Van de duizend cursisten die ik heb gehad, heb ik er nog nooit eentje hoeven af te voeren naar het ziekenhuis."

Anoek, met een koksdiploma op zak en een studie visdetailhandel, is na wat 'prutsen en fröbelen' met glas in lood bij de stand van haar oom op een braderie enthousiast geworden voor het vak. ,,Als ze het onder de knie heeft, gaat zij hier de workshops geven", legt de leermeester, die zelf in Haarlem woont, uit.

Patronen

Een workshopdag moet voor de deelnemers vooral een gezellige dag zijn, meent De Haan. Na een inleidend praatje knippen deelnemers een van de drie beschikbare patronen uit papier. Dat gebeurt met een speciale schaar die een snede maakt die net zo breed is als de loodrand die tussen de glasdelen komt. ,,Het glas snijden komt heel precies. Als je er een millimeter naast zit, past het al niet meer."

Na voldoende drankjes, hapjes en een lunch stappen de deelnemers aan het eind van de middag met hun eigen gemaakte paneel de deur weer uit. ,,Een paneel van vijftig bij dertig centimeter, eentje waar je wat aan hebt. Honderd euro voor een workshop is best een hoop geld, dus moet het een gezellige dag zijn geweest en een werkstuk waar je wat mee kunt."

Om buurtbewoners en andere belangstellenden de gelegenheid te geven een kijkje te nemen, wordt donderdag 26 januari van 16 tot 19 uur een inloopmiddag gehouden aan de Vischmarkt 25.