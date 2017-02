Wateroverlast wekt bewoners huis in Harderwijk

HARDERWIJK - Gesis van een gesprongen waterleiding heeft de bewoners van een huis aan de Tubadreeef in Harderwijk afgelopen nacht uit hun slaap gehaald. De gealarmeerde brandweer kon het gat niet dichten waarop Vitens de hoofdkraan heeft afgesloten. Een deel van de wijk Drielanden dichtbij de Tubadreef zit daardoor zonder water.

Woensdagmorgen omstreeks 02.35 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een melding van wateroverlast aan de Tubadreef in Harderwijk. De bewoners van het huis werden wakker van een hoop gesis, waarop ze op onderzoek uit gingen. Zij dachten dat er een gaslek was of dat er een vloeistof lekte. Toen ontdekte zij dat de waterleiding lekte, het water liep het huis al in. Hierop hebben zij de brandweer gebeld.



Toen de brandweer ter plaatse kwam troffen zij een waterleiding aan die was gesprongen. De waterleiding lag in de meterkast van een huis. De brandweer die heeft nog geprobeerd om de lekkage te dichten buiten de woning, maar dat was tevergeefs. Vitens kwam ter plaatse gekomen om de hoofdkraan van de waterleiding dicht te draaien.



Een deel van de wijk Drielanden dichtbij de Tubadreef zit zonder water.