Zes vragen aan Nicolet Bakker over Uefa-uitverkiezing

HARDERWIJK- Nicolet Bakker (32) uit Harderwijk is door de Europese voetbalbond Uefa uitverkozen als assistent-scheidsrechter op het EK vrouwenvoetbal, van 16 juli tot 6 augustus in Nederland.

1. Je kreeg een bijzonder app’je woensdag?

- ,,Een Duitse collega-assistent-scheidsrechter stuurde een app’je met het bericht: ‘Wauw, we gaan samen naar het EM!’ Dat staat voor Europa Meisterschaft, maar er ging geen belletje rinkelen. Toen ze me de lijst met genomineerden stuurde, zag ik mezelf daar tussen staan. Dat was een fijn momentje! Scheidsrechter Kevin Blom, onze contactpersoon van de KNVB heb ik gebeld voor bevestiging en hij feliciteerde me vanuit Valencia van harte.’’

2. Eind 2015 ben je bevallen van een dochtertje. Hoe ben je weer op topniveau gekomen?

- ,,Na de bevalling mocht ik zes weken geen fysieke inspanningen doen. Daarna ben ik als een malle aan de slag gegaan met mijn personal trainer: Samantha Kok van Sam’s Gym. Zij heeft mij geholpen, samen met de trainingen die ik volg bij de KNVB. Dat zorgde ervoor dat ik in maart weer kon beginnen met wedstrijden. Via de hoofdklasse vlagde ik in april weer in de topklasse. Ik ben vrij snel weer op niveau gekomen en ben nu weer actief in de tweede en derde divisie.’’

3. Hoe combineer je het vlaggen met je baan en gezinsleven?

- ,,Per week ben ik tussen 15 en 20 uur kwijt aan voetbal. Daarnaast werk ik 24 uur bij ’s Heeren Loo. Ik ben super blij met mijn werkgever, die het goed vindt als ik naar het buitenland moet. Ik krijg gelukkig ook heel veel support van het thuisfront. Ik train voor of na het werk en op zaterdag is het altijd voetbal. Het vraagt heel veel van mijn planningsvaardigheden, zodat ik ook nog wat tijd heb voor mijn vriend Gerwin en mijn dochtertje.’’

4. Had je verwacht dat deze kans nog zou komen?

- ,,In 2011 heb ik twee wedstrijden in de Jupiler League gevlagd tot ik geblesseerd raakte. Daarna ben ik nooit meer op niveau geweest om de test voor het betaald voetbal te halen. De internationale manneneis was op dat moment te hoog. Ik heb wel mooie wedstrijden in de topklasse gehad en voor de internationale vrouwentest gelden wat andere eisen. Op internationaal niveau mocht ik in september invallen bij het WK onder 17 in Jordanië. Dat was een verrassing en ik denk dat het ik het daar goed heb gedaan. Dat zal hebben geholpen.’’

5. Hoe is het om enige Nederlandse vrouw in het arbitrale korps te zijn?

- ,,Dat is bijzonder en extra tof dat ik naast het Nederlands elftal ons land mag vertegenwoordigen in eigen land. We zijn met 12 scheidsrechters en 24 assistenten op het EK. Het is nog niet bekend welke trio’s er aangesteld worden. De voertaal is Engels.’’

6. Ben je nog wel supporter van Nederland nu?

- ,,Dat is het risico van het vak. Ik hoop dat Nederland natuurlijk heel ver komt en hoop voor mezelf dat als dat niet gebeurt, ik het stokje van ze over kan nemen.’’