HATTEM - De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar een brand in een schoorsteen in een huis aan de Sparrenlaan in Hattem.

Vonken komen uit schoorsteen in Hattem

