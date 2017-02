Burgemeester Inez Pijnenburg is trots op 'held van Heerde'

WAPENVELD - De Stentor riep hem vorige week al uit tot de held van Heerde, de gemeente doet dat nu ook: de 18-jarige Tom Schoonhoven uit Wapenveld die ruim een week geleden alarm sloeg bij een woningbrand aan de Beatrixweg in Heerde. Door zijn kordate optreden, konden de bewoners zich op tijd in veiligheid brengen

. ,,Tom is een voorbeeld voor zijn leeftijdgenoten'', vindt burgemeester Inez Pijnenburg. Ze vereerde Tom vrijdagavond met een bezoekje. ,,De waarschuwing door Tom is van groot belang geweest voor de bewoners. We zullen nooit weten wat er anders zou zijn gebeurd'', aldus Pijnenburg die de havo-scholier verraste met een cadeaubon. ,,Tom is een held. Bescheiden ook. Het is mooi als mensen in de gemeenschap oog hebben voor hun omgeving. Helemaal als ze nog zo jong zijn. Zijn ouders kunnen trots op hem zijn.''

Tom was die bewuste ochtend op weg naar school. Toen hij een woonboerderij aan de Beatrixweg in Heerde passeerde, zag hij daar de vlammen uit het dak slaan.

De scholier bedacht zich geen moment en snelde zich naar het huis om de bewoners te waarschuwen. Het ging om een ouder echtpaar. Het vuur breidde zich daarna snel uit en ging de volledige woonboerderij in vlammen op.