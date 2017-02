Video | Vlammen slaan uit rieten dak bij woningbrand in Heerde

HEERDE - Aan de Beatrixweg in Heerde woedt een hevige uitslaande woningbrand. De brand vindt plaats in een woning met een rieten dak. De veiligheidsregio meldt dat de woning als verloren kan worden beschouwd.

De sneeuw op het dak vertraagde de brand korte tijd en daardoor had de brandweer eventjes de tijd om de waardevolle bezittingen uit het huis te halen.



Hierna verspreidde de brand zich snel en zag de brandweer zich genoodzaakt om zich te richten op het behoud van de naastgelegen schuur en bomen. De rookpluimen van de brand zijn al van grote afstand te zien.



Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. De brand in de woonboerderij zou op de bovenverdieping zijn ontstaan. Het is ook nog onbekend of er gewonden zijn gevallen bij de brand.





#Heerde #Beatrixweg 2 blusvoertuigen en een hoogwerker onderweg voor woningbrand, betreft rieten dak. — VNOGregio (@VNOGregio) February 10, 2017

