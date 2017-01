article

HEERDE/WAPENVELD - Isala Heerde gaat verhuizen naar Landgoed Buitenzorg aan de Groteweg 5 in Wapenveld. Het ziekenhuis is nu nog gehuisvest in locatie Wendhorst van ouderenzorgorganisatie Viattence in Heerde. Maar omdat Viattence aan de Eperweg vergevorderde plannen heeft voor nieuwbouw , ziet Isala zich genoodzaakt te verhuizen.

Isala Heerde verhuist naar Wapenveld

