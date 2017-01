Kampense groenteman Jan van Dalen stopt na 52 jaar met markt in Heerde

HEERDE / KAMPEN - Na 52 jaar levert groenteman Jan van Dalen uit Kampen zijn plekje op de weekmarkt in Heerde in.

Twee weken geleden hakte hij de knoop door en stuurt een brief naar de gemeente Heerde. De groenteman houdt het voor gezien op de weekmarkt in Heerde. Met pijn in hart. Letterlijk, want Van Dalen stopt om gezondheidsproblemen. De brief met het besluit bleef niet onopgemerkt in Heerde. Verantwoordelijk ambtenaar Bettine den Boon lichtte de wethouder in en is gistermiddag in het oude raadhuis van Heerde persoonlijk afscheid genomen van Jan en zijn vrouw Dineke.



Vanaf het begin

Het tweetal is zichtbaar geroerd door alle belangstelling. ,,We vinden dit geweldig mooi, doet ons heel goed’’, zegt Dineke van Dalen. Wethouder Wolbert Meijer heeft een cadeautje en bloemen voor het echtpaar dat de laatste jaren samen achter de kraam stond. ,,Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. De familie Van Dalen staat al op de markt zolang er weekmarkt is in Heerde. Dat is toch wel heel bijzonder’’, aldus Meijer.

Collegialiteit

Van Dalen kwam al in Heerde als klein jochie. ,,Mijn vader had een groente- en fruitbedrijf. En huurde een kraam op de markt. Later heb ik het bedrijf van hem overgenomen. Inmiddels werken mijn zoon Wilfred en dochter Gerie ook in de zaak.’’ Hij zegt graag in Heerde te hebben gestaan. ,,Mensen hier zijn trouwe klanten. Komen speciaal voor jou. Het is een gezellige markt die echt heel erg ga missen.’’ Hij roemt de collegialiteit tussen de markt.ondernemers. ,,We hebben altijd heel goed samengewerkt met groenteboer Van den Belt. Als hij eens iets tekort kwam en ik had nog wat staan, dan regelden we dat onderling. Elkaar dwarsliggen heb je niets aan. Samen maak je de markt’’, weet Jan van Dalen.