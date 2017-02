Tom Schoonhoven is de held van Heerde

HEERDE - De 18-jarige Tom Schoonhoven uit Wapenveld ziet ‘s morgens op weg naar school vlammen uit het dak van een rietgedekte woonboerderij in Heerde slaan. Hij twijfelt geen moment en waarschuwt de bewoners.

,,Het was een kleine brand, een paar vlammen. Ik dacht aan een dakdekker die aan het werk was. Maar ik dacht ook, laat ik toch maar voor de zekerheid bij de mensen aanbellen’’, vertelt Tom Schoonhoven. Een juiste inschatting, zo blijkt, want Teunis en Reina Hofstede hebben niets in de gaten. ,,De man had net de kachel aangemaakt. Hij en zijn vrouw wisten van niets. Binnen was er boven nog niets te zien. We hebben geprobeerd het dak op te komen en met een brandblusser het vuur te doven maar dat lukte niet. Het riet was spekglad en de brandblusser te klein.’’

Politie en brandweer

Inmiddels is de gealarmeerde politie en brandweer bij de boerderij aan de Beatrixweg gearriveerd. ,,Er is nog tijd om kostbare spullen uit het huis te halen. Brandweermannen helpen ons mee. Maar dan gaat het ineens heel snel. Binnen een paar minuten staat de hele bovenverdieping in brand. Echt bizar. Er mocht niemand meer naar binnen.’’ Aangeslagen: ,,Ik vind het heel zielig voor de mensen. Ze zijn al wat ouder en waren helemaal van slag, heel verdrietig. Ze hebben daar vijftig jaar gewoond, begrijp ik. Nu zijn ze alles kwijt. Gelukkig hebben ze elkaar nog, zijn ze zelf niet gewond geraakt. En de hond ook niet.’’

Te laat

Tom Schoonhoven zit in havo 5 op de Noordgouw in Heerde. ,,Ik moest om vijf over negen in de les zijn. En was dus te laat. Als de aanleiding niet zo triest was, zou het een goede smoes zijn geweest. Maar de conciërge geloofde mij gelijk.’’ Als Tom alweer in de les zit, krijgt de brandweer in Heerde hulp van de collega’s uit Wapenveld, Hattem en Oldebroek. De Zwolse brandweer levert een hoogwerker. Officier van dienst Henri Doornwaard vermoedt dat de brand is ontstaan in de schoorsteen. ,,Maar zeker weten doen we dat niet. En de vraag is of we ooit achter de oorzaak komen want er blijft niets meer over van de woning.’’ De schuren kunnen wel worden gered.

Buurvrouw

Buurvrouw Thea Dirks schudt haar hoofd. Ze heeft de getroffen familie net even gesproken. ,,Droevig hoor. Teunis en Reina wonen al vijftig jaar in de boerderij. Hun drie kinderen zijn hier opgegroeid. Nu is alles kapot, alles weg. En de hond Bruno is helemaal in de war, heel zielig. Ze worden nu opgevangen door de achterburen. Iedereen wil een handje helpen.’’ De saamhorigheid is groot in het kleine buurtschap bij Heerde, volgens Thea en haar man Feike Dirks. ,,We overlopen elkaar niet maar oud en nieuw vieren we bijvoorbeeld altijd samen. Dat zou dit jaar bij de familie Hofstede zijn, bedenk ik nu ineens. Nou, dat zien we dan wel weer. Alles is anders sinds deze morgen’’, verzucht ze. ,,Het enige lichtpuntje nu is die jongen die vanmorgen de familie Hofstede heeft gewaarschuwd. Zo bescheiden en aardig. Hij is voor mij de held van vandaag.’’