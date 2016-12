Video | Hoogwatergeul bij Veessen is niet klaar op 1 januari

VEESSEN/WAPENVELD - De hoogwatergeul bij Veessen is niet klaar op 1 januari 2017. De aannemer gaat uit van zeker een maand vertraging. Er moet nog een oude IJsseldijk worden afgebroken bij de inlaat en de nieuw aangelegde dijken zijn nog niet volledig goedgekeurd.

Omgevingsmanager Bert Zandvoort van de aannemerscombinatie IJsselweide benadrukt dat de nieuwe dijken wel ‘hoogwaterveilig’ zijn. „We moeten links en rechts nog naar een paar puntjes kijken. De dijk kan iets weggezakt zijn, of er zit een gaatje of kuiltje. Maar de dijken zijn in principe gewoon klaar. Zie het als een paar restpuntjes bij de oplevering van een woning.” Waterschap Vallei en Veluwe heeft vergunning verleend voor het afgraven van de dijk, omdat de nieuwe dijken voldoende sterk en stabiel zijn. Wel moeten ze nog beter afgedekt worden, maar dat gebeurt in het voorjaar omdat de binnenkant van de dijken nu te nat is. „De aannemer legt - indien noodzakelijk bij extreem hoogwater - zogenaamde krammatten neer op de plekken waar de verbetering in de dijk nog moet plaatsvinden”, laat het waterschap weten. In het contract dat de aannemer met het waterschap heeft gesloten, is een boeteclausule opgenomen voor als de deadline van 1 januari aanstaande niet gehaald wordt.

Boete

Het is volgens Zandvoort nog niet duidelijk of die boete wordt opgelegd. „Daar zijn allerlei bepalingen voor in het contract. Op voorhand gaan we niet uit van een boete, maar daarover gaan we nog in gesprek.”

Volgens Zandvoort moet eerst duidelijk worden waardoor de vertraging is ontstaan. „En die duidelijkheid komt meestal pas aan het eind van het traject. Dat zal wel juni worden.”

Oude IJsseldijk

De aannemer is al begonnen met de ontmanteling van de oude IJsseldijk, op de plek waar straks het water linksaf kan richting de hoogwatergeul. „We zijn nu al bezig met het frezen van het asfalt en het weghalen van grasbeton. Maar dan moet-ie nog helemaal worden afgegraven. Daardoor wordt het allemaal waarschijnlijk een maand later.”

Minister

Onlangs werd al duidelijk dat minister Melanie Schultz de voltooiing van het project op 23 februari komt vieren. Het zal de laatste keer zijn dat ze als minister een Ruimte voor de Rivier-project kan afronden.