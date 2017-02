Video | Met hoogwatergeul van 200 miljoen sluit minister 10 jaar Ruimte voor de Rivier af

VEESSEN - Het gebied rondom Veessen is vanaf donderdag officieel 'hoogwaterveilig'. Minister Melanie Schultz van Haegen en dijkgraaf Tanja Klip stellen dan de inlaat van de Het gebied rondom Veessen is vanaf donderdag officieel 'hoogwaterveilig'. Minister Melanie Schultz van Haegen en dijkgraaf Tanja Klip stellen dan de inlaat van de hoogwatergeul in gebruik.

Als staatssecretaris kreeg Schultz van Haegen 10 jaar geleden groen licht om met Ruimte voor de Rivier te starten. In heel het land werd de waterveiligheid door middel van tientallen projecten verbeterd. De hoogwatergeul is het laatste project dat onder minister Schultz van Haegen wordt opgeleverd. Na de verkiezingen in maart verlaat zijn de politiek.

200 miljoen

De hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld wordt een van de 'parels'van het project genoemd. De geul is 8 kilometer lang. Binnen de dijken bevindt zich een gebied van 700 hectare groot. In dit gebied kan 26 miljoen kuub water worden opgevangen. De kosten van het project zijn circa 200 miljoen euro. Huzarenstukje is de brug met 60 inlaatkloppen. Die gaan bij een waterstand van +5,65 meter boven NAP in de IJssel naar beneden. Doordat het overtollige water de geul in stroomt, blijft het peil bij hoogwater 71 centimeter lager dan nu en is de kans op een overstroming kleiner. Naar verwachting komt dit scenario eens in de 80 jaar voor.

Aan de hoogwatergeul is 2 jaar gebouwd. Om ruimte te maken verdwenen 9 boerderijen en 5 woningen uit het gebied. Hierdoor liepen vooral in de beginperiode de emoties hoog op.