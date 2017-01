Vier bunkers ontdekt in oude IJsseldijk bij Veessen

VEESSEN - Tijdens het afgraven van de oude IJsseldijk bij Veessen zijn vrijdagmorgen vier oude bunkers uit 1939 ontdekt. De kazematten maakten deel uit van de IJssellinie. Er wordt nu archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijk niet-gesprongen explosieven in het gebied rondom de bunkers en mag er binnen een straal van 25 meter niet worden gegraven. Volgens Erik Keizer van waterschap Vallei en Veluwe is nog onduidelijk of het om een geschutkoepel gaat of dat de bunkers dienst hebben gedaan als verdedigingswerk voor militairen. ,,Een kazemat heeft verschillende functies. We gaan uitzoeken welke functie deze bunkers hebben gehad.''

Hoogwatergeul

De oude IJsseldijk bij Veessen wordt afgegraven zodat het water de nieuw aangelegde hoogwatergeul bereiken. Het werk gaat verderop dan ook gewoon door. Keizer: ,,Wij streven er naar om halverwege volgende maand deze klus geklaard te hebben.'' Op de plek van de oude IJsseldijk wordt na het afgraven een fietspad aangelegd.