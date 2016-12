Video | Vuurwerk velt eeuwenoude boom in Wapenveld

WAPENVELD - Waarschijnlijk is de eeuwenoude Mariaboom in het Kloosterbos bij Wapenveld gesneuveld door vuurwerk. Dat meldt de brandweer Wapenveld via Twitter.

Het korps moest zaterdagmiddag uitrukken voor brand in de boom. Het is de vraag of de boom in het voorjaar weer nieuw leven zal vertonen, omdat hij volgens de brandweer ernstig beschadigd is geraakt door het vuur. Geldersch Landschap schreef eerder over de boom: ,,De Mariabeuk is een markante eeuwenoude beukenboom, die op een open plek in het Kloosterbos staat. Omdat de boom sterk achteruit ging, zijn in 2010 takken teruggesnoeid en afgezaagd. Het is nu een dikke stam met dikke armen, van wat eens de takken waren. Het karkas blijft goed zichtbaar en de Mariabeuk kan nog vele jaren mee als veteranenboom.''