Hier kun je vanavond de wedstrijd van Ajax kijken

Misschien schrijft Ajax vanavond historie. Voor iedereen die niet in Stockholm zit hebben wij de plekken op een rijtje gezet waar de wedstrijd vanavond wordt uitgezonden.

Apeldoorn

Bij Mansion24 aan het Leienplein kan men op een groot scherm de wedstrijd tussen Ajax en Man United volgen. In deze winkel, waar kleding, cd’s, vintage en horecavoorzieningen aanwezig zijn, kan je vanaf 20.00 plaatsnemen.

,,Deze historische wedstrijd mag je niet missen’’, schrijft Café de Zaak op hun Facebook. Het café , dat in een monumentaal pand op het Caterplein is gevestigd, zal de wedstrijd op een groot scherm uitzenden. Vanaf 20.00 kan je plaatsnemen en zal DJ SANDER de muziek verzorgen.

Bij Café Jeroen, aan de Kapelstraat, staat het thema ‘gala’ centraal. Op een groot scherm kan men het ‘gala’ bekijken dat Ajax vanavond gaat houden en zijn eindexamenleerlingen welkom die hun schoolgala vanavond hebben. Party Harry verzorgt de muzikale noot op deze speciale ‘gala-avond’.

In deze feestkroeg aan de Kapelstraat zullen meerdere schermen de wedstrijd vanuit Stockholm uitzenden. De kroeg spreekt van ‘Amsterdamse sfeer in hartje Apeldoorn’. Vanaf 19.00 gaan de deuren open en tijdens de wedstrijd zijn de bitterballen van het huis.

Alle Europese wedstrijden van Ajax zond Café Mijn Ex, gevestigd aan het Beekpark, uit. Voor vanavond zijn twee beamers opgehangen waar men ‘de Godenzonen’ kan gadeslaan. De eigenaar laat weten dat de balletjes gehakt in de aanbieding zijn en dat er op de muziekplaylist veelal Amsterdamse liederen staan.

Zwolle

Bij Woodies wordt de wedstrijd niet op één, maar op maar liefst acht schermen uitgezonden. Het Vliegende Paard zendt de wedstrijd op twee beamers en op alle televisieschermen uit. De soos van De Fontein, in samenwerking met Athletes in Action, is vanavond speciaal geopend voor de wedstrijd. Ook Café Koos en de Ierse pub Sally O'Briens zenden de wedstrijd uit.

Harderwijk

Op de Vrijhestraat kun je terecht bij Café Ome Co, op de Vijhestraat 9-1, en bij muziekcafé Sir Jack of Cafe Gauwigheid, iets verderop in de straat. Daarnaast kun je op de Bruggestraat bij Nicky's Inn terecht.

Ook de Boterlap, op de Markt 5 zendt de wedstrijd vanavond uit - net als het bruine muziekcafé De Barre Wienter, aan de Hierdenseweg 11.

Zutphen

De sportbar Kings & Queens in Zutphen staat vanavond ook in het teken van de wedstrijd.

Deventer

Bij café Kaal op de Brink en café De Alm aan de Kleine-Overstraat in Deventer is de wedstrijd ook live te volgen.

Wijhe

Café de Slinger in Wijhe is een café waar de Ajaxvlag ongetwijfeld uitgaat. De oude eigenaar, vader van de huidige uitbater Gerben Bentum, regelde in de jaren tachtig altijd de bussen van Wijhe naar De Meer en het Olympisch Stadion bij de Europese wedstrijden.

Vechtdal

Bij Café de Herberg in Ommen is de wedstrijd op een groot scherm te volgen. Ook Café-Bar de Buurman in Hardenberg kun je het live volgen.

Lelystad