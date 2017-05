Hoe hard juicht deze regio voor de Feyenoord-titel?

video Dit waren de drie opmerkelijkste plofkraken in de regio

3 mei Rabobank plaatst, vooral ook in dorpen, 's nachts beveiligers bij de pinautomaten om zo plofkraken te voorkomen. De Rabobank heeft verspreid over het land 2000 automaten. Vorig jaar vonden er 79 plofkraken plaats in Nederland, waarvan een deel in deze regio.