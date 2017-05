Hoeveel mensen uit jouw gemeente maakten de bevrijding in '45 mee?

Jong katje zwaar mishandeld in Apeldoorn: baasje (12) ontroostbaar

4 mei Het is de nachtmerrie van iedereen die een poes of kat heeft: het dier komt thuis met heftige verwondingen. Het gebeurde met Blackie uit De Maten in Apeldoorn. De familie Verbeek zit met het verdriet: wie doet nu zoiets verschrikkelijks?