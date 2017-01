article

NUNSPEET - Op meerdere plekken in de wijk Oenenburg in Nunspeet is vrijdagavond ingebroken. Op een van de adressen hebben de daders het spaarvarken van een kind geleegd.

Inbrekers legen spaarpot van kind in Nunspeet

