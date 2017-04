Indische taferelen of brommers kieken: Dit kun je het weekend gaan doen

Lammetjes kijken en aaien op de Veluwe

De schaapskooien in Hoog-Buurlo en Loenen houden zondag de jaarlijkse Lammetjesdag. Op deze dag lopen de jonge schapen tussen de bezoekers die de dieren kunnen aaien. In Hoog-Buurlo zijn er ook activiteiten voor kinderen, in Loenen is er onder meer een optreden van jachthoornblazers. De Lammetjesdag is van 11.00 tot 16.00 uur bij de kooi aan Hoog-Buurlo 3 in Hoog-Buurlo en van 10.30 tot 16.00 uur bij de kooi aan de Bruisbeek 44 in Loenen. Toegang is gratis.

Happietaria in Zwolle beleeft laatste dag

In Zwolle is morgen de laatste dag van de Happietaria, een pop-up restaurant voor het goede doel aan de Kamperstraat 33. Dit goede doel is het tegengaan van de seksindustrie in het Indiaanse Mumbai. De opbrengst van de Happietaria gaat naar de organisatie die de seksindustrie aanpakt, International Justice Mission. Klik hier voor meer informatie.

Indische sferen in IJsselhallen Zwolle

Drie zalen en het café van de IJsselhallen in Zwolle zijn dit weekeinde omgetoverd in Indische sferen voor de Pasar Malam Bali. Op de markt zijn Oosterse specialiteiten te vinden en drie podia met dans en zang, zoals van Justine Pelmelay en een liveband. De Pasar Malam Bali is vrijdag van 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 20.00 uur.

Bekijk hier de toegangsprijzen.

Internationale topruiters gaan nog twee keer te paard in Bathmen

Internationale topruiters klimmen het komend weekeinde in Bathmen nog twee keer te paard voor het hippisch evenement ‘Bathmen te Paard’. Het evenement, dat vorige week vrijdag begon, wordt gehouden manage ’t Ruiterkamp aan de Koekendijk 20. Hier zijn vrijdag, zaterdag en zondag nog wedstrijden in dressuur en spring- en mensport. Ook zijn er andere activiteiten, zoals de Miss Boerin-verkiezing. ‘Bathmen te Paard’ is van 10.00 tot 22.00 uur.

Klik hier voor meer informatie.



Terug in de tijd op overdekte historische jaarmarkt in Apeldoorn

In Apeldoorn is dit weekeinde, woensdag en volgend weekeinde een historische overdekte jaarmarkt op het zogenoemde Zwitsalterrein aan de Vlijtseweg 130. De jaarmarkt bestaat uit de verkoop van ambachtelijke streekproducten, een kermis, een circus en uitgestalde oldtimers. Het evenement wordt gehouden van 11.00 tot 21.00 uur. Toegang is een totaalprijs van 10 euro.

Meer informatie staat op www.zwitsalapeldoorn.nl

Honderden bloeiende helleborussen te zien in de Noordoostpolder

In twee boerderijtuinen in Bant en Espel (Noordoostpolder) zijn vrijdag, zaterdag en zondag honderden bloeiende helleborussen te zien. Het gaat om de Stekkentuin in Espel en de Goldhoorn Gardens in Bant die de Helleborus- en Lifestyledagen houden. Deze dagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie staat op www.destekkentuin.nl en www.goldhoorngardens.nl.

De markt in de oude binnenstad van Deventer

In de oude binnenstad van Deventer, op de Brink, is zaterdag de Deventer Markt. Het is een van de vijf weekmarkten in de koekstad. Die op de Brink is altijd van 9.00 tot 17.00 uur met welbekende producten als groente en fruit, de stroopwafel en een visje, maar ook koffie. Meer informatie staat op www.deventermarkten.nl.

Zangers en zangeressen begroeten de lente in het Vechtdal

De zangers en zangeressen van het Drents Vocaal Ensemble begroeten zondag de lente met het concert ‘In Scandinavische sferen’ in de Willibrorduskerk in Vilsteren. Er zijn Scandinavische liederen en composities van componisten met Noord-Europese wortels te horen. Het concert begint om 15.00 uur in de kerk aan de Vilsterseweg 12. Toegang is 10 euro. Vooraf is een wandeling mogelijk over Landgoed Vilsteren aan de Vilsterse Allee 1-D.

Brommers kieken in Gramsbergen

In het Historisch Cultureel Vechtdal Info Centrum in Gramsbergen is dit weekeinde de expositie ‘De brommers uit onze jeugd’ te zien. De tentoonstelling, alleen deze maand nog te bekijken, staan allerlei brommers, zoals de Puch, de Zündapp en de Berini. Daarnaast is er een museum over de geschiedenis van de Vecht en het Vechtdal. Toegang tot het centrum aan het Meiboomplein 4 is 2,50 euro.

Lente opsnuiven kan in tuin uit 1832 in Warnsveld

De lente opsnuiven kan zondag in Warnsveld op een 'opentuindag' in een in landschapsstijl aangelegde tuin uit 1832, De Overtuin. Hier bloeien duizenden krokussen en sneeuwklokjes tussen grasveldjes en onder monumentale bomen. De Overtuin is zo’n hectare groot en er staat een boerderij naast met een galerie. Bezoekers zijn van 11.00 tot 17.00 uur welkom op het complex aan de Molenstraat 6. Toegang is 3 euro.