KAMPEN - Een bestuurder uit Enkhuizen vloog met 160 kilometer per uur over de N50 bij Kampen. Een automobilist uit Apeldoorn wist de 156 kilometer per uur aan te tikken. Van beide bestuurders is het rijbewijs ingevorderd en is er een fikse boete opgelegd.

Automobilist rijdt 160 kilometer per uur op N50 bij Kampen

