DRONTEN In het Roggebotsebos tussen Dronten en Kampen is een zitbank gedumpt. Samen met Staatsbosbeheer heeft de politie in Dronten de daders achterhaald.

Bank gedumpt in Roggebotsebos tussen Dronten en Kampen

