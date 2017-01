Burgemeester wil in gesprek over carbidtoerisme in Kampen

KAMPEN - Wat hij er tegen kan doen, weet hij nog niet. Maar burgemeester Bort Koelewijn van Kampen wil nog eens goed nadenken over de gedoogperiode voor melkbusschieten in Brunnepe.

Het aantal schutters dat van buiten de wijk komt, neemt met het jaar toe. "Niet langer om te kijken, maar ze nemen ook de melkbus mee om te schieten", weet Koelewijn.

De volkswijk heeft een lange traditie met carbidschieten. Om de overlast te beperken is in overleg een gedoogperiode ingesteld. Tussen Kerst en nieuwjaar mogen wijkbewoners 's avonds onder voorwaarden geschoten worden. Carbidliefhebbers uit de rest van Kampen voelen zich benadeeld en komen in steeds grotere getalen naar Brunnepe.

"Zeker een avond was het spannend", aldus Koelewijn. "Op een gegeven moment stonden achttien bussen klaar om in verschillende richtingen te schieten. Het werd te druk. Schutters gaven elkaar de ruimte, maar dit is zeker een punt waarover we in gesprek moeten."