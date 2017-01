Diep van binnen wist Aline dat ze een mooi verhaal te pakken had

KAMPEN - De eerste werkdag na de prijsuitreiking, zaterdag in Doorn, geniet Kramer nog na. Bestempeld worden tot de beste bruggenbouwer van het land is niet niks, zegt de Urkse. ,,Zo bijzonder, overweldigend ook. Ons project past precies bij waar Present voor staat, blijkt uit de reacties die we hebben gekregen. Erbij horen en samen de wereld mooier maken."

Over welke klus ging dit?

,,Over een groep stoere mannen die bij een buurtgenoot een tuin hebben opgeknapt. En veel meer hebben gedaan, om dat het zo liep. De tuin van de hulpontvanger was een wildernis, mensen om te helpen had hij niet. En geen geld om een tuinman in te huren. Vanwege die tuin dreigde de huur van zijn woning te worden opgezegd, de kosten van de tuin zouden op hem worden verhaald. Terwijl hij geen cent heeft en geen boetes mag krijgen van de schuldhulpverlening. Echt zo'n klus waarbij iedereen roept: dit kan niet. Maar ik zeg altijd: er zit altijd een mogelijkheid in een onmogelijkheid. Ga uit van wat kan en niet van wat niet kan, dat zie ik ook als een brug bouwen."

Present kreeg het voor elkaar?

,,Via een noodfonds hebben we een graafmachientje geregeld. De hulpontvanger moest ook zelf aan het werk, materiaal verzamelen bijvoorbeeld. Via de Weggeefhoek, de Weggeefschuur, dat kan allemaal. Zo kwam hij aan een partij tegels en iemand die ze wilde brengen. Wij hadden nog een groep mannen die graag een klus wilden doen in de wijk waar ze woonden, die zijn uiteindelijk bij hem aan de slag gegaan. De hulp was het mooiste verjaardagscadeau dat hij had kunnen krijgen, zei hij. Bleek dat hij juist die dag jarig was. Iedereen was ontroerd. De mannen hebben patat gehaald en die samen met hem opgegeten. En omdat hij jarig was, hebben ze die dag nog meer klusjes gedaan. Geweldig toch? Zo mooi. Dit was niet gearrangeerd, echt niet. Dit was puur en echt.''

En de tuin?

,,Die zit er weer mooi uit. Als je beseft hoe de tuin er bijlag... Dan zie je dat je echt het verschil kunt maken. Het is goed te beseffen dat de situatie waarin de man zat, iedereen kan overkomen. Er hoeft maar iets te gebeuren waardoor het leven kan omslaan. Onze grondgedachte is gelijkwaardigheid tussen mensen, al kun je in een ongelijkwaardige situatie terechtkomen.''

Had u gedacht dat dit project landelijk zou scoren?

,,We hebben het ingestuurd als een mooi verhaal voor de Present-prijs, 73 andere stichtingen hebben dat ook gedaan. Dat de vakjury ons verhaal nomineerde, was natuurlijk al geweldig. Afgelopen zaterdag moesten we met Amsterdam en Purmerend ons verhaal pitchen, in drie tot vijf minuten. Het publiek zou de winnaar kiezen. Spannend! En dan valt de keuze op Kampen.''