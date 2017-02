Ernst vervuiling Kampen was bekend bij aannemer

KAMPEN - Heiers die in Kampen aan het werk gingen op de plek waar vroeger een gasfabriek stond, hadden beschermd moeten worden vanwege de zware bodemvervuiling. Dat is al voor de aanbesteding van de werkzaamheden vastgelegd en had bij de aannemers bekend moeten zijn. Toch is zonder veiligheidsmaatregelen gewerkt. Vier heiwerkers werden ziek tijdens het werk.

Op het terrein wordt een parkeergarage aangelegd. Voor de start van de bouw is de grond deels schoongemaakt. In het Veiligheids- & Gezondheidsplan Ontwerpfase uit januari 2016 wordt omschreven dat tijdens alle werkzaamheden moet worden gewerkt volgens veiligheidsklasse 3T. Die geldt bij de zwaarst mogelijke vervuiling. Op de heimachine hoort dan een luchtdichte cabine en werknemers moeten beschermende kleding aan.

Het plan is onderdeel van het bestek waarmee de klus is aanbesteed en is derhalve bekend bij hoofdaannemer Hegeman. Het bedrijf wil niet reageren, in afwachting van het onderzoek dat door de gemeente Kampen is ingesteld. Onduidelijk is of de veiligheidsaanwijzing het latere V&G-plan Uitvoeringsfase heeft gehaald.

Volgens veiligheidskundige Marcel Kouwenhoven maakt dat niet uit. ,,Staat dit al in het plan voor de ontwerpfase, dan zal iedere veiligheidskundige inzage van het bodemonderzoek vragen. Het is eigenlijk ondenkbaar dat vervolgens geen enkele maatregel wordt getroffen.” Kouwenhoven zit in de werkgroep arbeidsomstandigheden & milieu van funderingsbrancheorganisatie NVAF.