KAMPEN - Het treinverkeer tussen Kampen Zuid en Dronten lag zaterdagmorgen heel even stil door een aanrijding. 'Het is nog onbekend hoe lang de stremming gaat duren' meldde de NS op haar website om 7.10 uur, maar 10 minuten later was de stremming al voorbij en verving de vervoersorganisatie deze mededeling.

Even geen treinen tussen Kampen Zuid en Dronten

