'Geen verband tussen heien en zieke werknemers in Kampen'

KAMPEN - Er is geen verband tussen de heiwerkzaamheden bij de Buitenhaven in Kampen en drie zieke medewerkers van het heibedrijf. Dat stellen de betrokken partijen: gemeente Kampen, heibedrijf Van Dieren en de aannemers.

De gemeente Kampen bracht donderdag een feitenrelaas naar buiten over de bouw van de parkeergarage. Daarbuit blijkt dat bij de hoofdaannemer geen melding is gedaan van ziekte ten gevolge van het werk. Wel is het heien in december stilgelegd, omdat mogelijk te ernstige trillingen zouden optreden.

Bij het heien zelf is volgens de partijen enkel grond verdrongen. Er is geen verontreinigde grond vrijgekomen, waarmee medewerkers in contact hadden kunnen komen. Tijdens het heien blijven medewerkers bovendien uit de buurt van de heilocatie.