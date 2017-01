Groot onderzoek naar giftige bouwplaats Kampen

KAMPEN - Onder leiding van Jan Westmaas - oud-burgemeester van Meppel - komt er een groot onderzoek naar de relatie tussen de vervuilde grond in de bouwput van de nieuwe parkeergarage de Buitenhaven in Kampen en gezondheidsklachten van werknemers van het heibedrijf dat er werkte.

,,Omdat dit een kwestie is die op meerdere plekken in Nederland speelt, kan dit onderzoek tevens leiden tot leerpunten voor de gehele branche en opdrachtgevers”, meldt de gemeente Kampen in een persbericht. De bouwput werd vorige week op last van de arbeidsinspectie gesloten nadat drie medewerkers van heibedrijf Van Dieren ernstige klachten kregen. Zij plasten bloed, moesten braken en hadden diarree. De arbeidsinspectie heeft haar eerste bevindingen inmiddels met de gemeente gedeeld en die liegen er niet om. Vanwege ‘ernstig gevaar voor personen’ blijft de bouwplaats voorlopig dicht. Omwonenden worden komende woensdag bijgepraat over de situatie en over de vervolgstappen. Deskundigen en de GGD zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.