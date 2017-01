‘Eindelijk liet ze bij echo haar gezichtje zien’

IJSSELMUIDEN - De echofoto die maandag werd gevonden tussen de wraps van een IJsselmuider supermarkt was de mooiste foto die de moeder had van haar ongeboren kind. „Eindelijk liet ze bij een echo haar gezichtje zien”, zegt Liza Smit.

De IJsselmuidense had de foto ’s ochtends laten maken, bij een echo ter controle van haar ongeboren dochter. Bij eerdere echo’s kwam het gezichtje van het kind niet echt in beeld. „Het is een dwarse hoor, maar dit keer kon ik haar gezichtje wel goed zien. Daarom was die foto ook zo belangrijk voor mij.”

Liza stopte de foto in haar jaszak, bij de zwangerschapskaart en andere paperassen. Nog even de supermarkt in voor een paar boodschappen en dan naar huis. „Mijn dochter van 2 rende de hele winkel door en ik er maar achteraan. Ik moet de foto toen verloren zijn.” Bij de wraps, maar daar is Liza helemaal niet geweest. „We hebben boerenkool gegeten.”

Liza heeft het winkelmeisje dat de foto vond hartelijk bedankt. „Hierop is eindelijk het gezichtje van mijn dochter te zien, die kans krijg ik niet weer. Ik ben nu dertig weken zwanger, de baby is bijna te groot voor dat soort foto’s.”