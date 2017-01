Judoteams samen verder in hoop op meer succes

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - De judoteams van Van Dijk (Kampen) en Sonnenberch (IJsselmuiden) gaan fuseren.

De clubs werkten al jaren intensief samen en gaan vanaf vrijdag verder onder de naam Judoteam IJsselmond.

Hoger niveau

Het doel is de sport in de regio Kampen naar een hoger niveau te tillen. ,,Bij vijf judoka's is het moeilijk concurrentie aan te gaan. Als je een grotere groep hebt, kun je een grotere, zwaardere of juiste lichtere tegenstander kiezen", geeft IJsselmond-trainer René Derks als voorbeeld.

De fusieclub telt straks ongeveer 350 leden, onder wie 80 wedstrijdsporters. Door die onder te brengen in een stichting, is in de toekomst meer mogelijk, denkt Derks. Het wordt gemakkelijk een sponsor te vinden. ,,Meer trainers, meer coaches, een fysiotherapeut, medische begeleiding. Dat kan bij zo'n collectief. We kunnen straks meer succes uit de grotere groep halen."

Van Dijk en Sonnenberch presenteren hun plannen vrijdagavond aan de leden. Ze verwachten niet al te veel weerstand, al zijn voor het sommige leden wel wennen zijn dat ze niet meer op hun vertrouwde mat hun worpen kunnen maken. ,,De mat in IJsselmuiden is groter dan die in Kampen. Het kan zo maar zijn dat jonge judoka's die nog in IJsselmuiden sporten straks naar Kampen moeten. Dat zal even wennen zijn, maar het is niet anders."