Kampen first! Ondernemer maakt eigen versie van 'Trump-filmpje'

KAMPEN - Vermakelijke zelfspot, natuurlijk een sneer naar Zwolle en veel praktische tips voor president Donald Trump. Televisiemaker en toeristisch ondernemer Julius Hartman uit Kampen komt met zijn eigen versie van 'het Trump-filmpje'. "De voorpret is al veel waard."

In de video stel je dat Amerika en Kampen even belangrijk kunnen zijn voor president Trump. Waarom?

"Alle dingen die in vier minuten genoemd worden raken de politiek van Trump, maar zijn al door Kampen uitgevoerd. Wij hebben we ook kleedkamers met kluisjes waar je verschrikkelijke dingen met vrouwen kunt doen. Wij hebben een stadsmuur die al honderden jaren Mexicanen buiten de stad houdt. En wij bonden een bel om de nek van een steur om hem op te sporen. Dat kan Amerika met misdadigers doen. In de video laten we zien dat iets kopiëren niet per se slecht hoeft te zijn. Zie de Kamper Kogge."

Heeft president Trump al gebeld?

,,Nee, helaas."

Word je wel bedolven onder reacties van anderen?

,,Na twee dagen is het filmpje ongeveer 100.000 keer bekeken. Op Facebook en Youtube reageert iedereen heel positief. Ik ben zelf ook heel tevreden."

Hoe ben je op het idee van dit filmpje gekomen?

,,Aanleiding is de video van Zondag met Lubach. Daarna werd tegen mij gezegd: Julius, maak ook eens zoiets! Toen kon ik er niet meer onderuit. Vervolgens heb ik beelden verzameld, hebben anderen extra beelden geschoten, zijn de teksten geschreven en is een Amerikaanse voice-over geregeld. In totaal was ik twee volle dagen bezig."

En nu?

,,Geen idee. Het aantal kijkers hoeft niet meer te stijgen. Ik denk dat iedereen in deze regio de video heeft gezien. Nu moet je mazzel hebben dat grote websites het oppikken. Dat blijft onvoorspelbaar. De video van Zondag met Lubach heeft 22 miljoen kijkers, alleen al op Youtube. Dan heb ik nog even te gaan..."

Voor appgebruikers is de video hier te zien.