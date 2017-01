Koekoek IJsselmuiden moet vol in de geest van Cruyff

KAMPEN - De infrastructuur is goed, maar de tuinders blijven weg. Hoe kan dat? De gemeente Kampen heeft een aanvalsplan opgesteld hoe zij denkt de nog 100 hectare braakliggende grond in De Koekoekspolder in IJsselmuiden te vullen.

Om te kunnen slagen, wordt de hulp van de overleden voetballegende Johan Cruyff ingeschakeld. Het aanvalsplan bevat namelijk veertien maatregelen. De titel 'Je moet schieten, anders ken je niet scoren', verwijst naar een de bekende uitspraak van Cruyff.

Aardwarmte

Een van de doelen is het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen. "Er zijn gesprekken over een tweede aardwarmtebron", aldus wethouder Geert Meijering. Ook zijn inmiddels overeenkomsten gesloten met twee initiatiefnemers, die in de Koekoek een zonneveld willen aanleggen van in totaal 12 hectare. Andere maatregelen zijn lagere kavelprijzen en grond verpachten in plaats van verkopen.

Russische boycot

De Koekoekspolder heeft moeilijke jaren achter de rug. Tuinders gingen failliet door de Russische boycot, nasleep van EHEC-bacterie en nieuwe concurrenten uit Zuid-Europa. Desalniettemin zit het gebied weer iets in de lift. Onlangs is 3,4 hectare verkocht aan een tuinder en is 1 hectare gereserveerd. Voor nog 10 hectare is interesse. Meerdere lokale tuinders hebben interesse in een kavel voor toekomstige uitbreiding.