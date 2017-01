article

KAMPEN - Een diepgravend onderzoek moet duidelijk maken hoe het kan dat heiwerkers in Kampen ziek werden tijdens hun werk. Dat hebben de gemeente en de betrokken bouwbedrijven gistermiddag afgesproken. De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, heeft de betrokkenen gisteren per brief over hun voorlopige resultaten geïnformeerd.

Meer onderzoek volgt naar brakende heiers in Kampen

