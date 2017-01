Ridders van de IJssel spelen historische veldslag na tijdens Hanzedagen

KAMPEN - Zo'n 300 figuranten brengen de Middeleeuwse geschiedenis van Kampen tot leven. Tijdens de Internationale Hanzedagen in juni bouwen zij in het park een kampement op en spelen een historische veldslag na. Compleet met ridders, kanonnen en boogschutters.

Het gaat om een veldslag uit 1427. De Heren van Gelre probeerden Kampen in te nemen, maar dat mislukte. Het gevolg van de slag is in het heden nog te merken, weet Dolf Schinkel. Hij is een van de Ridders van de IJssel die het spektakel organiseren. "Als Kampen de slag verloor, was het haar rijkdom kwijt en kon het enkele jaren later niet aansluiten bij het Hanzeverbond."

Dinsdagavond werden de plannen gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen. Aan burgemeester Bort Koelewijn werd het draaiboek overhandigd. Daarin staat dat het kampement vier dagen te zien is in het Stadspark, tussen het zwembad en de polikliniek. De veldslag wordt nagespeeld bij de Cellebroederspoort. De acteurs komen uit de Benelux, Frankrijk en Duitsland.