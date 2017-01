Varen door de bypass bij Kampen mag echt niet

KAMPEN - Ruimte voor de rivier wil geen kanovaarders meer in de bypass bij Kampen. Aannemer Isala Delta en Rijkswaterstaat zeggen 'erg geschrokken' te zijn van de kano's die al hebben gevaren over de nieuwe watergang tussen IJssel en Drontermeer. Met de kanovereniging is inmiddels afgesproken dat dit niet nogmaals mag gebeuren.

Varen door de bypass is volgens Ruimte voor de Rivier gevaarlijk. Het gaat om een bouwplaats waar mensen zonder kennis en toezicht niet mogen komen. "Vooral drijfzand is verraderlijk. Het lijkt alsof je daar gewoon kunt lopen, maar na betreding kom je vast te zitten en kun je niet meer voor- of achteruit", stelt het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf plaatst extra waarschuwingsborden om aan te geven dat het om verboden terrein gaat. Het gebied is al afgezet met een afrastering, een speciale gebiedsconciërge houdt ook een oogje in het zeil.

Ludieke actie

Ondanks dat is de Skonenvaarder eind vorig jaar de bypass opgegaan, aan de kant van het Drontermeer. Na 150 meter lopen, gingen vijf kanovaarders van rond de zeventig jaar het water op. De tochtje was bedoeld als ludieke oudejaarsactie, maar wel eentje met een serieuze ondertoon. De club wil aandacht vragen voor gevolgen van de bypass en compensatie daarvan voor de vereniging. "Wij willen niet verzuipen bij hoog water", zegt vice-voorzitter Thijs Bont. "We willen dezelfde veiligheid als nu."

Waterpeil zakt

Door de bypass zakt het waterpeil in het Vossemeer met 40 centimeter en schommelt het meer. "Moeten de steigers en oever hoger of lager, wat gebeurt er met de opstallen? Dat zijn we nu aan het uitzoeken. We dachten dat we nog even de tijd hadden, maar omdat fase 1 en 2 in elkaar geschoven zijn, moet we snel handelen." Gevaarlijk was het tochtje volgens Bont overigens niet. "Het was veilig en met respect voor de natuur. Het was mee iets ondeugends. Het is net als bij carbidschieten en schaatsen op dun ijs: het mag niet, maar je doet het wel."

Crossmotor

De Skonenvaarder heeft leden verboden in het Reevediep te varen, ook in de buurt komen van het gebied mag van de club niet. Meer bootjes zijn nog niet in het gebied gezien, zegt woordvoerder Marcel van Dijk van Ruimte voor de Rivier. "In het begin hebben we twee keer mensen gehad die met een crossmotor over de bulten gingen crossen. Levensgevaarlijk. Niet doen. Wij zijn begaan met de veiligheid van mensen, werknemers moeten zich houden aan strikte veiligheidsmaatregelen. Het terrein is echt een bouwterrein en dus niet bedoeld om zo maar een kijkje te nemen."