Vertraging dijkverzwaring op Kampereiland valt verkeerd

KAMPEN - Vertraging van de dijkverzwaring op het Kampereiland is verkeerd gevallen bij bewoners in het gebied. Het wordt tijd dat veiligheid eindelijk eens prioriteit krijgt, stelt Bert van der Kolk van Steekbelangen.

De problemen worden de laatste jaren steeds groter op het Kampereiland. Vooral bij noordwestenwind houden bewoners in het agrarisch gebied hun hart vast. De dijken rond het Kampereiland zijn berekend op watersnood eens in de 100 jaar. In 2018 moet dat risico naar eens in de 500 jaar. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft daarvoor een plan gemaakt, maar kort geleden werd bekend gemaakt dat dit plan technisch en financieel mogelijk niet haalbaar is. Nader onderzoek is nodig om dat te bepalen. In 2017 beginnen aan de klus, zoals het idee was, gaat in elk geval niet meer lukken. "Een ramp', vindt Van der Kolk. "Ik ben er echt boos over. Uitstel kan niet meer.Er moet wat gebeuren, en snel ook. De veiligheid van de mensen mag je niet langer in de waagschaal stellen."

Het steekt Van der Kolk dat elders in de gemeente Kampen veel geld wordt gestoken in hoogwaterprojecten en natuurverbetering. "Prachtig allemaal. Maar het Kampereiland krijgt niks en zit nog steeds in de problemen. Doe ons een lol en ga heel snel hier aan de slag."