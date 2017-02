Video | Archeoloog: Tijd voor concrete plannen IJsselkogge

KAMPEN - Een jaar na de lichting wordt het tijd om met concrete plannen te komen voor het exposeren van de IJsselkogge. Dat vindt archeoloog Wouter Waldus. "Hoe langer wordt gewacht, hoe minder interesse er is. Dan verlies je het momentum."

Maritiem archeoloog Waldus doet onderzoek naar het historie van het wrak dat in de IJssel bij Kampen werd gevonden. Ook leidde hij exact een jaar geleden de grootscheepse berging. De compleetheid van het wrak zorgde voor koggekoorts in de Hanzestad en plannen om een museum rond het wrak te bouwen.

In de lade

Een jaar later is de euforie fors minder. Het enige concrete plan dat op tafel ligt is de 'terugvaloptie' van een paar jaar geleden: een vitrine op een grasveldje. Ambitieuzere plannen liggen in een lade en over financiering is amper nagedacht. Waldus vreest dat naar mate de tijd vordert het draagvlak vermindert. Hij oppert dat de IJsselkogge beter in het Lelystadse conserveringsstation kan blijven en dat Kampen moet kiezen voor een bescheiden expositie.

Vaart maken

Burgemeester Bort Koelewijn schrikt niet van Waldus' woorden. "Het is meer een stimulans." Koelewijn kan zich niet voorstellen dat het wrak ergens anders wordt geëxposeerd dan in Kampen. Eerst wil hij zekerheid dat het wrak wordt geconserveerd. Dat besluit valt in maart. "Daarna kunnen we vaart maken", belooft Koelewijn.