Video | Automobilist ramt verkeersbord bij Zalkerbroek

ZALKERBROEK - Een automobilist heeft op de N50 in de vroege zaterdagmorgen een verkeersbord geramd ter hoogte van Zalkerbroek.

De bestuurder bleef ongedeerd, maar is door de politie aangehouden voor nader onderzoek. Het voertuig liep bij het ongeval flinke schade op en moest afgesleept worden. Het ongeval vond plaats om kwart over vier, toen er nauwelijks verkeer op de weg was. De auto reed over de N50 uit de richting van Kampen.

Het kan zijn dat de video niet goed toont in de app of op de tablet. Klik dan hier.