Video | Burgemeester Kampen eist grondig onderzoek na derde brand

KAMPEN - Burgemeester Bort Koelewijn vindt dat er een grondig onderzoek moet komen hoe het mogelijk is dat er zo vaak brand uitbreekt bij schrootverwerkingsbedrijf Regelink in Kampen. Donderdag ontstond namelijk voor het 3e achtereenvolgende jaar brand bij het bedrijf.

,,De brand is mogelijk ontstaan door chemische broei; een technisch begrip. Wat ik vooral wil weten is hoe het kan dat voor het derde jaar op rij spontaan brand uitbreekt en vooral hoe dat voorkomen kan worden", aldus burgemeester Koelewijn.

In het onderzoek wil hij ook de vraag op tafel leggen of het bedrijf mogelijk gesloten kan worden, totdat de uitkomst bekend is. Wel voegt Koelewijn toe dat uit inspecties blijkt dat de milieuvoorschriften in orde zijn. ,,Maar de branden stellen mij niet gerust."