Video | De laatste dag voor zwembad De Steur

KAMPEN - Kampen neemt afscheid van een uniek zwembad. Zo waren de stookkosten van De Steur torenhoog, maar was het ook het enige cabriobad in Nederland. Vandaag gaat voor de laatste keer het licht uit. De eer is aan Marcel Sleurink, die zijn hele werkzame leven in het bad doorbrengt. Als jong broekie van 21 kwam hij De Steur binnen en donderdagmiddag is Sleurink (49) degene die het licht uit mag doen.

„Er is donderdagochtend nog afzwemmen, daarna gaan de machines uit.” Samen met collega Gerrit Jansen (31 jaar in dienst) zal hij de machines afzetten. Dat zal best nog wel even raar zijn om het hele bad stil te hebben, maar Marcel kan zich er bij neerleggen. „Ik denk dat de politiek er goed aan heeft gedaan om te kiezen voor nieuwbouw”. Want de ‘oude’ Steur loopt op z’n einde, laat een rondje door het bad zien.

Nieuwe regels

„Die voegen zijn helemaal weggevreten daar onder het water. En dit soort tegels krijg je niet meer schoon”, wijst de technische man op de details. Als allround technische man heeft hij de afgelopen 29 jaar te maken gekregen met een breed scala aan nieuwe regelgeving, over zaken als hygiëne na de opkomst van legionella in Hoogkarspel in 1999 en de cafébrand in Volendam in 2001. Mooiste tijd voor hem en zijn collega’s? „Toch wel de jaren ‘90, toen was alles wat speelser”, denkt Marcel terug aan die tijd. „Toen hadden we een recordpoging watertrappelen en was er een heel spektakel met zo’n papieren bootje. Het kon toen niet gek genoeg, daarna werd alles toch wat zakelijker.”