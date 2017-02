article

KAMPEN - De herten, geiten en andere dieren in het Hertenkamp in Kampen lopen gevaar door goede bedoelingen van voerende dierenliefhebbers. Want bananenschillen of het restje tjap tjoy-combinatiegerecht met mihoen is niet gezond voor de hertjes

Video | Goedbedoelde restjes tjap tjoy funest voor dieren Hertenkamp

