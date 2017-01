article

KAMPEN - Twijfelende automobilisten op de IJsselkade in Kampen. Door kapotte accu's doen 4 parkeerautomaten het niet. Over een afstand van bijna een kilometer is het niet mogelijk een kaartje te kopen.

Video | Helft van parkeerautomaten langs IJssel in Kampen kapot

