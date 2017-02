Video | Nieuwe bewoner oude De Steur woont in managerskamer

KAMPEN - Zit 'ie toch maar mooi op zijn twintigste al in de managerskamer. Student Gino Visser uit Leeuwarden bewoont sinds enkele weken het kantoor van de manager in het oude zwembad van Kampen. Hij is niet alleen huurder, maar ook parttime-beheerder. "Volgens mij ben ik zaterdag wel tien keer op en neer gelopen om mensen weg te sturen die zich op het terrein begaven."

Visser huurt zijn kamer bij Alvast, die 'oplossingen biedt in antikraak, bewaking en tijdelijke verhuur'. Het bedrijf heeft drie huurders gevonden voor het Kamper zwembadcomplex.

Voor de minor die Visser sinds 1 februari in Zwolle volgt, was de student Milieukunde op zoek naar een kamer in of nabij de Overijsselse hoofdstad. Bepaald geen sinecure, ontdekte hij. Tot hij op de bijzondere huurmogelijkheid in Kampen stuitte. "Ik had op korte termijn een kamer nodig, maar zag in dit gebouw ook meteen mogelijkheden. Het is toch een bijzondere woonruimte." Waar hij in Leeuwarden een kamertje van ongeveer 12 vierkante meter bewoonde heeft hij hier het dubbele oppervlak tot zijn beschikking. Plus een riante keuken voor zichzelf en de voormalige kleedruimte van het personeel als badkamer. De lockers met de naamstickers staan er nog. "Als ik heel veel spullen had gehad, had ik genoeg kastruimte gehad."

Visser huurt de kamer voor 190 euro per maand inclusief. Een prikkie. Maar daar moet hij wel wat voor doen. Zo maken Visser en de twee andere huurders regelmatig een rondje door het verlaten zwembadcomplex om te zien of alles nog in orde is. Veel geks heeft hij tot op heden niet aangetroffen. Of het moet de man zijn die buiten stenen naar het gebouw slingerde. "Toen ik hem uitlegde dat het nu mijn huis is, ging hij uiteindelijk weg." Ook het beveiligingssysteem houdt Visser lekker bezig. De ene keer is het een mus die het alarm laat afgaan, dan weer een poes en soms iemand die gewoon nieuwsgierig is. Visser heeft zo al menig gesprek gevoerd. Zat wordt hij het niet snel. "Het hoort erbij. Ook hiervoor heb ik getekend."

