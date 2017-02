Video | Nieuwe verkeerstest bij Stadsbrug Kampen in april

KAMPEN - De nieuwe verkeerstest bij de Stadsbrug vindt in april plaats. Dat meldt wethouder Gerrit Jan Veldhoen. Ongeveer een maand lang kunnen auto's vanaf de Zwolseweg uit de richting Zwolle niet linksaf de brug op. De politie gaat controleren op overtredingen.

Getest wordt of het opheffen van deze afslag zorgt voor een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Zwolse- en Frieseweg, voor de Stadsbrug langs. Ook wordt onderzocht of het schrappen van de 'linksaffer' niet voor gevaarlijke situaties in IJsselmuiden zorgt. De vrees is dat verkeer dat vanaf de Zwolseweg de Stadsbrug over wil, rechtsaf slaat IJsselmuiden in en dan bij het station draait om vanuit IJsselmuiden de brug over te gaan.

Nog voor de zomer moet de gemeenteraad beslissen of deze maatregelen definitief wordt ingevoerd. Haast is geboden. Als het besluit positief is, moet de linksaffer dit jaar geschrapt worden om subsidie van het project Beter Benutten te behouden.

