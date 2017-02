Video | Winkelen in Oudestraat Kampen is beproeving voor gehandicapte

KAMPEN - Winkelen in de Oudestraat in, dat valt niet mee als je een lichamelijke beperking hebt. Fietsen en borden zijn een blokkade en die goot in het midden is ook lastig. ,,Daar zijn wielen van rolstoelen in geknapt.’’

En keer duwen, twee keer en hup, daar floept Yvonne Hofman (44) met haar rolstoel over de drempel van de kledingzaak. Ze moet meteen remmen om niet tegen een tafel te rijden. Aan de overkant van de Oudestraat tikt Femmy Maes (69) met haar stok tegen een bord voor een winkel. Ze wil naar binnen, maar weet nog niet hoe.

Met twee dames uit Kampen door de Oudestraat. Hofman is gebonden aan rolstoel, Maes is slechtziend. We testen of de binnenstad vriendelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Het Cluster Mensen met een beperking (MMB) vindt van niet en trok aan de bel bij de gemeente. En die gaat met het oog op de Hanzedagen een onderzoek doen. Wij doen wat voorwerk.

Aflopende zaken

Van de Bovenkerk tot de Vispoort, dat is een survivaltocht (video) voor een gehandicapte. Zelfs als je in het midden van de straat blijft. ,,Dat vind ik juist het lastigste’’, verzucht Hofman. ,,De Oudestraat loopt af naar het midden, ik zit scheef in mijn rolstoel. En de goot is op sommige plekken beschadigd, kijk daar.’’ Ze wijst naar beneden, waar een gat zit. ,,Als ik niet oppas dan kom ik klem te zitten. Ik weet dat er voorwielen van rolstoelen zijn afgeknapt.’’

Goot

Voor Maes dient de goot juist als geleidestrook. Gelukkig heeft ze een stok met een bal aan het uiteinde, zegt ze. ,,Met een taststok kun je vast komen te zitten.’’ Maar het grootste obstakel zijn de fietsen die her en der zijn gestald en de vele borden. Hindernissen, zeggen beide dames. ,,In Zwolle of Amsterdam zie je nauwelijks fietsen in de winkelstraten’’, zegt Maes. ,,Ik vind dat er stallingen moeten komen.’’

Worsteling

Voor Hofman is het een worsteling om sommige winkels binnen te komen. Drempels, verkoopwaar aan weerszijden van de deur of krappe entrees blijken een beproeving te zijn. Ze meldt het meteen aan de ondernemers. ,,Zo’n tuthola ben ik wel. Bewustwording, daar gaat het om.’’ Nog zoiets: naar het toilet. Hofman weet inmiddels waar de weinige invalidentoiletten zijn, ,,al staat het nergens aangegeven.’’ En ‘s avonds naar de wc? Dan heb je een probleem als je in een rolstoel zit. ,,Dan moet je het ophouden.’’

Horeca

Veel horeca komt ze niet eens in trouwens. ,,Ik las een mooi verhaal over het Posthuus. Maar ik kom die trap niet op.’’ We eindigen bij de Vispoort, waar geleidestroken zijn aangebracht. Maes kondigde het al aan: er staan vast fietsen op. En dat klopt. Ze raakt meer spaken dan stukken strook met haar stok. ,,Altijd hetzelfde’’, moppert ze.