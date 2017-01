Vrije-uitloopei verdwijnt door griep

KAMPERVEEN/BIDDINGHUIZEN - Vrije-uitloopeieren worden over twee weken in een klap gedegradeerd tot scharreleieren, als de Europese Commissie niet in actie komt. Dat kost de sector honderdduizenden euro’s per week.

De gevolgen voor de langere termijn zijn nog veel groter. Door de ophokplicht vanwege de vogelgriep zitten de ruim vijf miljoen vrije-uitloopkippen al tien weken in de stal. Nederland lobbyt samen met buurlanden in Brussel voor een ontheffing.

Sinds begin november vogelgriep uitbrak in Duitsland, geldt in Nederland een ophokplicht voor bedrijfsmatig pluimvee. Later sloeg de griep ook in Nederland toe, onder meer in Biddinghuizen en Kamperveen. De verwachting is dat de ophokplicht voorlopig niet verdwijnt, nu onder wilde vogels en op Duitse boerderijen nog steeds vogelgriep wordt vastgesteld.

Grote gevolgen

De gevolgen voor de pluimveesector zijn al groot, maar over twee weken wordt een volgende klap verwacht. Dan zitten alle kippen twaalf weken op stal en daarmee verdwijnt de status vrije-uitloop. „Er moet dan letterlijk een ander stempeltje op de eieren, met de code voor scharreleieren”, legt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) uit. De gevolgen zijn direct voelbaar in de portemonnee van de kippenboer: een scharrelei is een paar cent minder waard dan een vrije-uitloopei. De optelsom is helder: 5,1 miljoen kippen die gemiddeld zes eieren per week leggen, dat zijn 30,6 miljoen vrije-uitloopeieren per week. Een scharrelei is een paar cent goedkoper dan een vrije-uitloopei. Gaan we uit van 2 cent, dan lopen de pluimveehouders met vrije-uitloop wekelijks ruim 600.000 euro mis. Volgens De Haan raakt het een vijfde van alle 800 kippenhouders. De helft daarvan zit in Oost-Nederland.