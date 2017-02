Artsen in Lelystad verwisselen linker en rechter heup

LELYSTAD - Het is dé klassieke fout bij een operatie, een chirurg die het mes in de verkeerde kant bij een patiënt zet. Dat overkwam een bejaarde, demente man, die vanwege een gebroken heup in het Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad geopereerd werd. De operateur begon links, terwijl het om de rechterheup ging.

Doordat de patiënt aangaf pijn te hebben bij de incisie, de snede, werd de fout ontdekt. Want het operatiegebied zou verdoofd moeten zijn door de ruggenprik die als anesthesie was toegepast. Het klopte dus niet dat de man pijn had.

Tuchtcollege

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze kwestie uit 2014 voorgelegd aan het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle, waar zowel de chirurg als de anesthesioloog zijn aangeklaagd. Beiden zouden de geldende richtlijnen hebben veronachtzaamd, door geen of geen correct uitgevoerde time-out toe te passen. Zo'n time-out is een laatste controlemiddel om vlak voor de ingreep te checken of het wel de juiste patiënt is, waaraan en aan welke kant geopereerd moet worden.

Vragenrondje

Het wreekt zich dat de patiënt in kwestie dement was. In zo'n geval moet een vertegenwoordiger bij de laatste check-ronde aanwezig zijn. De anesthesioloog had, volgens de inspectie, op de voorbereidingskamer de echtgenote van de patiënt erbij moeten laten voor het vragenrondje, vlak voor de ruggenprik werd gegeven. De arts had echter net voor de 'klapdeur' naar die holding een lijstje vragen afgewerkt.

Time-out

Op de operatiekamer ging het helemaal mis: de chirurg is de time-out helemaal vergeten uit te voeren en er was ook niemand in zijn team die hem terugfloot. Hoe dat kon gebeuren is de vraag die hem nog altijd bezighoudt. 'Daar heb ik tot mijn teleurstelling geen antwoord op kunnen krijgen. Het is me ontschoten, we hebben met zijn allen kennelijk een black-out gehad.'

Tuchtrecht

Volgens eerdere uitspraken in het medisch tuchtrecht staat er een pittige maatregel op stapel voor zo'n fout. Namelijk een berisping, waarbij de zorgverlener met naam en toenaam in de publiciteit komt. In dit geval vroeg de inspectie het tuchtcollege rekening te houden met de open houding van met name de chirurg. Die heeft direct openheid van zaken gegeven, bij de echtgenote van de patiënte, door melding te doen van het incident, bij het bestuur van het ziekenhuis en ook tijdens het onderzoek door de inspectie.

De uitspraak volgt over zes weken.